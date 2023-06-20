



Вел прямой эфир: у палестинского заключенного нашли контрабандный мобильник

Израильская пенитенциарная служба конфисковала шесть контрабандных мобильных телефонов у палестинских заключенных "Исламского джихада" в тюрьме Кетциот на юге Израиля после того, как в понедельник, 19 июня, заключенный воспользовался контрабандным телефоном для трансляции похорон своего брата.



Шесть заключенных были наказаны 14 сутками одиночного заключения и пониженными условиями содержания. Также были изолированы 26 заключенных, сообщает jpost.



“Служба исполнения наказаний продолжит работу по искоренению террористической деятельности как в тюрьмах, так и за их пределами в профессиональном плане и для безопасности жителей страны”, — заявили в службе исполнения наказаний.



Сообщается, что в понедельник заключенный использовал контрабандный телефон, чтобы поговорить со своей семьей и транслировать похороны своего брата Ахмеда Халеда Дарагмеха, который был убит в ходе столкновений в Дженине ранее в этот день.



Фотографии в социальных сетях показали видеозвонок с заключенным, в результате чего силы израильской пенитенциарной службы обыскали его камеру и нашли телефон. Заключенный был переведен в одиночную камеру.



После того как заключенного перевели, другие заключенные из палестинского террористического движения “Исламский джихад” подожгли матрас в своей камере. Сотрудники службы безопасности тюрьмы вошли в камеру и потушили пожар, а также перевели находящихся в камере заключенных в одиночные камеры.



Палестинская комиссия по делам заключенных заявила во вторник, 20 июня, что заключенные в тюрьме объявили о своей “мобилизации и готовности к конфронтации” в свете этой ситуации.