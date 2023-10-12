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Ведутся переговоры о разрешении гражданам США и палестинцам покинуть Газу
12.10.2023 02:29 Наталья Богинская

Ведутся переговоры о разрешении гражданам США и палестинцам покинуть Газу

Согласно обсуждаемым пунктам соглашения, гражданам США, которые предъявят свои американские паспорта, будет разрешено пройти через КПП близ города Рафах на границе Египта. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на израильского чиновника.

 Отмечается, что передвижение палестинцев будет ограничено до 2000 человек в день.

Источник сообщил, что окончательное решение по соглашению будет за Египтом, который контролирует КПП и считает, что выход как можно большего количества палестинцев “в интересах Израиля”.
 

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