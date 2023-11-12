Новости » Арабо-израильский конфликт
Ведутся переговоры о назначении Тони Блэра координатором по Газе
12.11.2023 14:33 Катя Шульц

Ведутся переговоры о назначении Тони Блэра координатором по Газе

В течение последних двух недель Израиль вел переговоры, пытаясь добиться назначения бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра на должность координатора гуманитарных операций в Газе.

Определение роли Блэра пока не ясно, кроме того, что он будет заниматься гуманитарной ситуацией в Газе, уделяя особое внимание медицинской составляющей, и возможности покинуть Газу для раненых и больных палестинцев.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Израильский чиновник заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заинтересован в назначении Блэра.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы