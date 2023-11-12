



Ведутся переговоры о назначении Тони Блэра координатором по Газе

В течение последних двух недель Израиль вел переговоры, пытаясь добиться назначения бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра на должность координатора гуманитарных операций в Газе.



Определение роли Блэра пока не ясно, кроме того, что он будет заниматься гуманитарной ситуацией в Газе, уделяя особое внимание медицинской составляющей, и возможности покинуть Газу для раненых и больных палестинцев.

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Израильский чиновник заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заинтересован в назначении Блэра.

