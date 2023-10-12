



Ведущий плакал во время репортажа о герое, погибшем в Офаким





На протяжении всего интервью с Шушаной Билия из Офаким, вдовой героя Ариэля Билия, ведущий 12-го канала Ярон Авраам не мог сдержать слез. Посмотреть документацию



Ариэль Билия спас всех членов своей семьи и был застрелен пытаясь бежать из захваченного террористами дома.



Авраам провел все интервью, не в силах сдержать слез из-за ужасающих свидетельств, которые он услышал от молодой вдовы.



Шушана сказала: “Я просто не могла поверить, что это произошло. Я молилась. чтобы это было неправдой. Я сказала старшей: Папа, наш герой, мертв. Он нас спас, он у тебя в сердце. Она начала рыдать. Я сказала младшему: Папа не вернется. Папа тебя любит, папа тебя спас, он всегда будет с тобой в сердце. Он в небесах, и он будет тебя беречь, как и раньше, но не не вернется. Он мертв”.