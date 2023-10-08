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В Зиким предотвращена атака террористов
08.10.2023 09:03 Алина Груднева

В Зиким предотвращена атака террористов

Армия обороны Израиля предотвратили атаку пятерых террористов в Зиким, который является одним из нескольких очагов боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"За последние часы подразделения управления ВМС выявили пятерых террористов, скрывавшихся в районе Зиким. Истребители дали отпор террористам и предотвратили проникновение в населенные пункты", - сказано в заявлении.
 


 

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