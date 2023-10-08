



В Зиким предотвращена атака террористов

Армия обороны Израиля предотвратили атаку пятерых террористов в Зиким, который является одним из нескольких очагов боевых действий.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"За последние часы подразделения управления ВМС выявили пятерых террористов, скрывавшихся в районе Зиким. Истребители дали отпор террористам и предотвратили проникновение в населенные пункты", - сказано в заявлении.

