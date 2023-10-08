В Зиким предотвращена атака террористов
Армия обороны Израиля предотвратили атаку пятерых террористов в Зиким, который является одним из нескольких очагов боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"За последние часы подразделения управления ВМС выявили пятерых террористов, скрывавшихся в районе Зиким. Истребители дали отпор террористам и предотвратили проникновение в населенные пункты", - сказано в заявлении.
לוחמי זרוע הים סיכלו חמישה מחבלים במרחב חוף זיקים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023
בקריות השליטה של חיל הים זיהו בשעות האחרונות חמישה מחבלים שהסתתרו במרחב זיקים שבשטח בישראל.
לוחמי חיל הים סיכלו את המחבלים ומנעו חדירה ליישובים.
תיעוד בו לוחמי חיל הים סיכלו מחבלים הלילה במרחב זיקים: pic.twitter.com/DEO17AltUe