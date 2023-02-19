



В Восточном Иерусалиме жгут покрышки и блокируют дороги



Палестинские активисты в Восточном Иерусалиме готовятся к всеобщей забастовке в воскресенье, 19 февраля, в рамках призыва к гражданскому неповиновению в четырех районах восточной части столицы, объявили организаторы в субботу.



Этот шаг стал ответом на повышенную активность израильской полиции в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме за последнюю неделю, на фоне высокой напряженности после серии террористических атак в столице.



الإعلام العبري:" أغلق ملثمون مخارج أحياء شعفاط والعيسوية وعناتا وجبل المكبر، واشتبكوا مع عناصر الشرطة، بسبب المضايقات ضد سكان شرق القدس بعد قرار بن غفير شن عملية السور الواقي 2". pic.twitter.com/xpbnxX4fX1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 19, 2023

Полиция усилила свое присутствие и расширила операции в Восточном Иерусалиме, в частности в Шуафат, что вызвало недовольство жителей, которые осудили "политику преследования и агрессии со стороны израильских властей - в том числе полиции" в течение последней недели, говорится в заявлении организаторов, которое цитируют израильские СМИ.По их словам, полиция проводит интенсивные операции в лагере беженцев, включая аресты, физические обыски, задержки на контрольно-пропускных пунктах и нарушение дорожного движения. Активисты в лагере Шуафат заявили "Гаарец", что полиция занимается "мстительным преследованием" жителей под давлением министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира.В субботу организаторы в Иссавии и Джабель Мукабер, а также в городе Аната на Западном берегу возле лагеря беженцев Шуафат заявили, что жители этих районов также проведут забастовку и примут участие в акциях гражданского неповиновения.В заявлении для прессы организаторы призвали палестинских рабочих не являться на работу к израильским работодателям с 2:00 утра воскресенья, а жителей не пользоваться государственными услугами и не оплачивать муниципальные счета "в ответ на ежедневные преступления оккупационного правительства против палестинского народа в Иерусалиме".Они также заявили, что въезды на главные дороги в Шуафат и Аната будут перекрыты для движения транспорта."Мы призываем палестинский народ во всех регионах родины и, в частности, в районе Иерусалима проявить солидарность и поддержать шаги борьбы, чтобы исправить несправедливость, которой подвергаются жители региона на репрессивных и расистских контрольно-пропускных пунктах", - говорится в заявлении.12-й канал сообщает о том, что “активисты” блокируют въезды в Шуафат и жгут покрышки.