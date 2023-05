В Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки

В четверг, 18 мая, вечером вспыхнули беспорядки в Восточном Иерусалиме.



Это произошло на фоне проведения многотысячного Марша Флагов по случаю Дня Иерусалима.



Изначально поступили сообщения о столкновениях между арабами и силами безопасности в Шейх-Джарра. Позже стало известно, что беспорядки начались на блокпосту Шуафат.



По последним данным, столкновения между бунтовщиками и израильскими силами произошли в арабском районе на Елеонской горе Ат-Тур.

UPDATE 6: ISRAELI FLAG PARADE - Jerusalem:



Follow up: Confrontations between Palestinians and ISF at Salah Al Din Street E of Jerusalem City; Rubber bullets fired by ISF https://t.co/aWxJSoZptM pic.twitter.com/w4T5jsbqFL