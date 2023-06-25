



В Восточном Иерусалиме обнаружили готовую к запуску ракету



Разрешена к публикации информации о расследовании ШАБАКом дело о терроризме, в рамках которого в Восточном Иерусалиме была обнаружена готовая к запуску ракета.



Служба общей безопасности расследует дело о палестинце, из деревни Ажуль в Биньямине, который подозревается в том, что пытался изготовить две самодельные ракеты - и планировал запустить их в сторону Иерусалима во время Парада Флагов.



Ракета была найдена в районе Бейт-Ханина в Восточном Иерусалиме, за забором безопасности.



Подозреваемый палестинец по имени Абдель Хаким Мухаммад был арестован и доставлен на допрос, в ходе которого он признался, что намеревался изготовить ракету. Подозреваемый утверждает, что действовал в одиночку.



Аль-Хаким заявил в ходе следствия, что знания, с помощью которых он сделал ракету, и знания по активации взрывчатых веществ он получил из интернета, Telegram и социальных сетей, и что он не смог изготовить ракету достаточного качества или взрывчатые вещества для ее запуска.



Палестинцы по ту сторону "зеленой линии" уже пытались изготовить ракету и запустить ее. Около месяца назад в социальных сетях было опубликовано видео, демонстрирующее запуск самодельной ракеты в районе Иудеи и Самарии, которая взрывается в нескольких метрах над землей.



К ракете был прикреплен плакат, на котором было написано, что целью ракеты был удар по поселению Шакед в Самарии. После поисков и сканирования ЦАХАЛ обнаружил место запуска и провел расследование.