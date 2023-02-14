Новости » Арабо-израильский конфликт
В Восточном Иерусалиме напали на еврея
14.02.2023 13:48 Алина Груднева

В Восточном Иерусалиме напали на еврея

В Каландии, Восточный Иерусалим, 14 февраля еврей подвергся нападению.

По данным "Кан", его забросали камнями.

35-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести. Ему оказали первую помощь, после чего его доставили в больницу.

По предварительным данным, он проехал через КПП "Каландия" на машине, которую тут же окружили местные, начав бросать в транспортное средство камни. Службы безопасности приступили к расследованию обстоятельств нападения на гражданина Израиля.

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