В Восточном Иерусалиме напали на еврея
В Каландии, Восточный Иерусалим, 14 февраля еврей подвергся нападению.
По данным "Кан", его забросали камнями.
35-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести. Ему оказали первую помощь, после чего его доставили в больницу.
По предварительным данным, он проехал через КПП "Каландия" на машине, которую тут же окружили местные, начав бросать в транспортное средство камни. Службы безопасности приступили к расследованию обстоятельств нападения на гражданина Израиля.
ערבים תקפו יהודי שעבר עם רכבו דרך מחסום קלנדיה באבנים, מצבו קל-בינוני | לכל הפרטים https://t.co/TxCxPaKq0u@SuleimanMas1 pic.twitter.com/tPCOAdgdK6— כאן חדשות (@kann_news) February 14, 2023