



В Восточном Иерусалиме напали на еврея

В Каландии, Восточный Иерусалим, 14 февраля еврей подвергся нападению.



По данным "Кан", его забросали камнями.



35-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести. Ему оказали первую помощь, после чего его доставили в больницу.



По предварительным данным, он проехал через КПП "Каландия" на машине, которую тут же окружили местные, начав бросать в транспортное средство камни. Службы безопасности приступили к расследованию обстоятельств нападения на гражданина Израиля.