



В Вифлееме убирают Рождественские украшения из-за "мучеников" ХАМАСа

Город Вифлеем, известный как место рождения Иисуса Христа, объявил о снятии всех украшений, посвященных празднику Рождества.



"Муниципалитет Вифлеема объявил о демонтаже рождественских украшений, установленных несколько лет назад в кварталах города, и снятии всей праздничной атрибутики в честь мучеников и в знак солидарности с нашим народом в Газе", - написали представители муниципалитета в Facebook.



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Представитель муниципалитета также сообщил газете Telegraph: "Причина в общей ситуации в Палестине: люди не хотят праздновать, они печальны, злы и расстроены, наши люди в Газе подвергаются хладнокровной резне и убийствам".



