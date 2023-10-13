



В ведомстве Госконтролера открыта горячая линия для помощи жителям юга Израиля

Управление государственного контролера и Уполномоченный по приему жалоб граждан открыли колл-центр для поддержки граждан Израиля, и, в частности, для граждан юга страны, с целью предоставления помощи в вопросах, связанных с министерствами, органами местных властей и другими государственными учреждениями.



Об этом сообщили в пресс-службе Управления госконтролера, указав номер горячей линии: 02-6665199.



Сотрудники Уполномоченного по приему жалоб граждан будут рассматривать обращения, связанные с действиями государственных ведомств в чрезвычайной ситуации.



Колл-центр будет работать с воскресенья по четверг круглосуточно, и в пятницу до 13:00. После рабочих часов в выходные можно оставить сообщение.



Кроме того, на любое ведомство можно подать жалобу через веб-форму на сайте Управления госконтролера и Уполномоченного по приему жалоб граждан или через другие доступные каналы, указанные на сайте: www.mevaker.gov.il



Государственный контролер и Уполномоченный по приему жалоб Матаниягу Энгельман заявил: "Мы открыли горячую линию для жителей юга страны в свете того, что они не получают должной помощи от министерств и других госучреждений. Все госструктуры и местные власти должны активно работать для предоставления помощи жителям юга, семьям погибших, пропавших без вести и похищенных, а также всем гражданам Израиля".