



В университете Бирзейта задержаны 8 палестинских студентов, планировавших теракт

В результате рейда ЦАХАЛа и ISA ночью на 24 сентября в университетском городке Бирзейта задержаны восемь разыскиваемых подозреваемых, планировавших совершить теракт в ближайшее время.



В течение последних нескольких месяцев ЦАХАЛ и ISA проводили расследование деятельности студентов университетов Иудеи и Самарии в ячейках террористической организации ХАМАС "Кутла Исламия".



В ходе рейда были задержаны несколько террористических ячеек, действующих в университете Бирзейта. В ходе расследования ISA было установлено, что они завербованы боевиками ХАМАС из Газы и получили оружие и боеприпасы, предназначенные для совершения терактов.



