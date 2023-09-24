Новости » Арабо-израильский конфликт
В университете Бирзейта задержаны 8 палестинских студентов, планировавших теракт
24.09.2023 12:45 Наталья Богинская

В университете Бирзейта задержаны 8 палестинских студентов, планировавших теракт

В результате рейда ЦАХАЛа и ISA ночью на 24 сентября в университетском городке Бирзейта задержаны восемь разыскиваемых подозреваемых, планировавших совершить теракт в ближайшее время.

В течение последних нескольких месяцев ЦАХАЛ и ISA проводили расследование деятельности студентов университетов Иудеи и Самарии в ячейках террористической организации ХАМАС "Кутла Исламия".

В ходе рейда были задержаны несколько террористических ячеек, действующих в университете Бирзейта. В ходе расследования ISA было установлено, что они завербованы боевиками ХАМАС из Газы и получили оружие и боеприпасы, предназначенные для совершения терактов.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы