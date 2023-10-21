



В Украине считают, что Третья мировая началась с нападения на Грузию в 2008 году

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что Третья мировая война началась еще в 2008 году 8 августа, когда Россия напала на Грузию, а сейчас идет острая фаза.



Данилов считает, что если бы Грузия и Молдова начали освобождать оккупированные территории, то Украине было бы легче. Об этом Данилов заявил во время телемарафона, когда его попросили прокомментировать тезис о том, что Третья мировая война началась с нападения "Хамас" на Израиль.



“Третья мировая война началась в 2008 году, когда Россия напала на Грузию, забрала часть ее территории, затем была ситуация февраля 2014 года. Просто она (война) была в крутом состоянии, а сейчас перешла в активную стадию. Он вошел в горячую фазу 24 февраля 2022 года, и то, что сейчас происходит на территории Израиля, других стран, это уже последствия. Более того, я уверен, что это последняя война, которую мы будем с вами наблюдать”.



