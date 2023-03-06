



В Турции разоблачена планировавшая теракты группировка ХАМАС — ШАБАК

Агентство безопасности ШАБАК сообщает, что четверо палестинских студентов были задержаны по подозрению в планировании и подготовке терактов от имени террористической группировки ХАМАС.



По данным агентства, 24-летний Ахмед Махмуд Абу Салах был арестован в последние недели после возвращения с учебы за границей.



ШАБАК сообщает, что, пока он был в Турции, Абу Салах был завербован ХАМАСом и проходил военную подготовку в Турции и Сирии.



Подготовка включала "обучение обращению с оружием и изучение производства взрывчатых веществ для подготовки террористических атак против Государства Израиль", — говорится в сообщении агентства.



Перед возвращением домой Абу Салах якобы встретился с высокопоставленными чиновниками ХАМАС в Турции, которые поручили ему вербовать других в местную ячейку для совершения терактов.



По данным ШАБАК, допрос Абу Салаха привел к аресту еще троих подозреваемых.



По данным ШАБАК, 20-летний Ияс Махмуд Абу Салах, 23-летний Салах Махмуд Абу Салах и 25-летний Хассин Фауз Акра планировали совершить теракты, включая взрыв бомбы.



ШАБАК сообщает, что все четверо регулярно контактировали с живущим в Турции родственником, который является сыном одного из главарей ХАМАСа.



Турция уже давно поддерживает тесные связи с базирующейся в Газе террористической организацией ХАМАС и закрывает глаза на нахождение на турецкой территории представителей и подразделений террористов.

