В Тулькарме задержан палестинец, подозреваемый в терроре
Во вторник, 3 октября, бойцы ЦАХАЛа задержали палестинца, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.
Арест произведен в ходе рейда в Тулькарме.
Операция по задержанию прошла гладко, без перестрелок и нападений со стороны палестинцев.
Подозреваемый доставлен в штаб-квартиру ШАБАКа для допроса. Расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, ночью ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК в ходе операции в Иудее и Самарии задержали 12 разыскиваемых, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.