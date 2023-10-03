



В Тулькарме задержан палестинец, подозреваемый в терроре

Во вторник, 3 октября, бойцы ЦАХАЛа задержали палестинца, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.



Арест произведен в ходе рейда в Тулькарме.



Операция по задержанию прошла гладко, без перестрелок и нападений со стороны палестинцев.



Подозреваемый доставлен в штаб-квартиру ШАБАКа для допроса. Расследование продолжается.



Как сообщалось ранее, ночью ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК в ходе операции в Иудее и Самарии задержали 12 разыскиваемых, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.