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ЦАХАЛ | Фото: ЦАХАЛ
03.10.2023 15:15 Алина Груднева

В Тулькарме задержан палестинец, подозреваемый в терроре

Во вторник, 3 октября, бойцы ЦАХАЛа задержали палестинца, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

Арест произведен в ходе рейда в Тулькарме.

Операция по задержанию прошла гладко, без перестрелок и нападений со стороны палестинцев.

Подозреваемый доставлен в штаб-квартиру ШАБАКа для допроса. Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, ночью ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК в ходе операции в Иудее и Самарии задержали 12 разыскиваемых, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

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