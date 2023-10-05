



В Тулькарме между ЦАХАЛ и террористами произошло настоящее сражени



В Тулькарме в ночном столкновении с террористами несколько солдат получили ранения, боевики применили гранаты. Силы безопасности арестовали находящегося в розыске. ЦАХАЛ покинул город ближе к утру, однако местная администрация дала распоряжение “о начале занятий только с 9:00 утра”.



Сегодня же ночью под усиленной охраной множество еврейских верующих пришли к могиле Йосефа. ЦАХАЛ пришлось охранять 40 автобусов, так как возле еврейской святыни было не просто не спокойно. Десятки палестинцев устроили нападение, применив взрывные устройства. Один наш солдат получил легкое ранение.



Также возле поселка Эзон в Калькилии террористы бросили коктейль Молотова в автобус. Двоих подозреваемых вскоре арестовали.



Кроме того военным пришлось утихомиривать палестинцев и поселенцев у перекрестка Сингил в районе Биньямин. Палестинцы на протяжении нескольких часов забрасывали камнями проезжающие автомобили. В итоге из близлежащих поселений на разборки приехали крепкие еврейские парни, а за ними уже и ЦАХАЛ.





