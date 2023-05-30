



В Тулькарм задержан подозреваемый в террористической деятельности

Во вторник, 30 мая, Армия обороны Израиля задержала подозреваемого в причастности к террористической деятельности.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, это произошло в городе Тулькарм.



Также в ходе операции было конфисковано оружие типа "Карло". Подозреваемого и оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.

