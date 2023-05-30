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В Тулькарм задержан подозреваемый в террористической деятельности
30.05.2023 18:37 Алина Груднева

В Тулькарм задержан подозреваемый в террористической деятельности

Во вторник, 30 мая, Армия обороны Израиля задержала подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, это произошло в городе Тулькарм.

Также в ходе операции было конфисковано оружие типа "Карло". Подозреваемого и оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.
 

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