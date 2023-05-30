В Тулькарм задержан подозреваемый в террористической деятельности
Во вторник, 30 мая, Армия обороны Израиля задержала подозреваемого в причастности к террористической деятельности.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, это произошло в городе Тулькарм.
Также в ходе операции было конфисковано оружие типа "Карло". Подозреваемого и оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.
כוחות צה"ל איתרו והחרימו נשק מסוג קרלו בפעילות יזומה לפני זמן קצר בחטיבת יהודה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 30, 2023
בפעילות יזומה נוספת, מסתערבי מג"ב עצרו חשוד במעורבות בפעילות טרור בעיר טול כרם.
החשוד והנשק הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון pic.twitter.com/82OQwXsV4O