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В Туль Карме командир отделения пнул гранату и спас своих солдат
05.10.2023 12:37 Катя Шульц

В Туль Карме командир отделения пнул гранату и спас своих солдат

Как показало первоначальное расследование системы безопасности, пострадавшие в Туль Кареме солдаты получили ранения из-за взрыва гранаты, брошенной одним из террористов, которая попала в заграждение и срикошетила.

В ЦАХАЛ считают, что командиру отряда удалось пнуть гранату, и таким образом отбросить ее, что, вероятно, предотвратило гибель солдат.

События вчерашней ночи были высоко оценены службой безопасности, учитывая сложность и необычность операции.

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