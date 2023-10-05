



В Туль Карме командир отделения пнул гранату и спас своих солдат

Как показало первоначальное расследование системы безопасности, пострадавшие в Туль Кареме солдаты получили ранения из-за взрыва гранаты, брошенной одним из террористов, которая попала в заграждение и срикошетила.



В ЦАХАЛ считают, что командиру отряда удалось пнуть гранату, и таким образом отбросить ее, что, вероятно, предотвратило гибель солдат.



События вчерашней ночи были высоко оценены службой безопасности, учитывая сложность и необычность операции.