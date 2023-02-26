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В теракте в Самарии убиты братья Гилель и Игаль Янив
26.02.2023 17:20 Наталья Богинская

В теракте в Самарии убиты братья Гилель и Игаль Янив

Двое израильтян были убиты в воскресенье в результате теракта в городе Хавара в Самарии. 

Террорист использовал автомобиль, чтобы врезаться в израильскую машину, проезжавшую через город, после чего выстрелил и серьезно ранил двух пассажиров, которые позже скончались от полученных ран. Террорист скрылся с места происшествия, ЦАХАЛ проводит поиски подозреваемого в этом районе.

Подтверждено, что жертвами являются братья Гилель Менахем и Игаль Яаков Янив, проживавшие в поселении Хар Браха недалеко от Шхема.

Парамедик Маген Давид Адом Гил Бисмут, прибывший на место происшествия, сообщил: “Когда мы прибыли, мы увидели двух раненых, лежащих рядом с машиной без сознания. Вместе с медицинскими силами ЦАХАЛа мы оказали им первую медицинскую помощь в полевых условиях, мы их поместили в военные реанимационные машины и в тяжелом состоянии эвакуировали в госпиталь”.

Министр обороны Йоав Галант планирует в ближайшие часы провести совещание со всеми руководителями службы безопасности Израиля, а премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал, что он получает постоянные регулярные отчеты об инциденте.

Йоси Даган , глава регионального совета Самарии, призвал правительство “изменить парадигму и перейти от обороны к наступлению”.
 

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