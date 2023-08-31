Новости » Арабо-израильский конфликт
В теракте в Израиле погиб репатриант из Украины
31.08.2023 17:19 Алина Груднева

В теракте в Израиле погиб репатриант из Украины

В четверг, 31 августа, в результате наезда грузовика на КПП Маккабим близ Модиина погиб украинский репатриант.

Информацию об этом подтвердил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Погибший в сегодняшнем теракте на КПП Маккабим солдат Армии Обороны Израиля репатриировался из Украины несколько лет назад", - сообщил он.

По словам Бродского, родители погибшего солдата ЦАХАЛа живут в Харькове. Они были извещены о трагедии.

Автомобильный теракт в районе КПП Маккабим был совершен утром. Террорист совершил наезд на группу людей, после чего был ликвидирован. Как выяснилось, теракт совершил палестинец, имевший разрешение на работу в Израиле.

Кроме репатрианта из Украины ранения получили еще трое солдат. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы