В теракте в Израиле погиб репатриант из Украины
В четверг, 31 августа, в результате наезда грузовика на КПП Маккабим близ Модиина погиб украинский репатриант.
Информацию об этом подтвердил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
"Погибший в сегодняшнем теракте на КПП Маккабим солдат Армии Обороны Израиля репатриировался из Украины несколько лет назад", - сообщил он.
По словам Бродского, родители погибшего солдата ЦАХАЛа живут в Харькове. Они были извещены о трагедии.
Автомобильный теракт в районе КПП Маккабим был совершен утром. Террорист совершил наезд на группу людей, после чего был ликвидирован. Как выяснилось, теракт совершил палестинец, имевший разрешение на работу в Израиле.
Кроме репатрианта из Украины ранения получили еще трое солдат. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
מנכ"ל מד"א אלי בין: מצבו של אחד הפצועים אנוש, השניים האחרים במצב בינוני-קשה וקל@hadasgrinberg pic.twitter.com/LG6RQq1SkR— כאן חדשות (@kann_news) August 31, 2023