



В теракте в Израиле погиб репатриант из Украины

В четверг, 31 августа, в результате наезда грузовика на КПП Маккабим близ Модиина погиб украинский репатриант.



Информацию об этом подтвердил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.



"Погибший в сегодняшнем теракте на КПП Маккабим солдат Армии Обороны Израиля репатриировался из Украины несколько лет назад", - сообщил он.



По словам Бродского, родители погибшего солдата ЦАХАЛа живут в Харькове. Они были извещены о трагедии.



Автомобильный теракт в районе КПП Маккабим был совершен утром. Террорист совершил наезд на группу людей, после чего был ликвидирован. Как выяснилось, теракт совершил палестинец, имевший разрешение на работу в Израиле.



Кроме репатрианта из Украины ранения получили еще трое солдат. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.