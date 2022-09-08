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В Тель-Авиве предотвратили крупный теракт
08.09.2022 18:22 Александр Юзовский

В Тель-Авиве предотвратили крупный теракт

Сегодня, 8 сентября, полиция предотвратила в Тель-Авиве крупный теракт. Сотрудники задержали палестинского нелегала c самодельным пистолетом и двумя бомбами.

Палестинец, задержанный в Яффо, был арестован в апреле после попытки ножевого теракта в Иерусалиме, но был отпущен на свободу, о чем сообщили в полиции.

Согласно информации, мужчина родом из Шхема. Полиция утверждает, что у него не было разрешения на въезд в Израиль.

Как сообщает 12 канал, полиция выясняет, планировал ли он теракт, или оружие предназначалось для продажи на черном рынке для использования преступниками.

 

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