



В Тель-Авиве предотвратили крупный теракт

Сегодня, 8 сентября, полиция предотвратила в Тель-Авиве крупный теракт. Сотрудники задержали палестинского нелегала c самодельным пистолетом и двумя бомбами.



Палестинец, задержанный в Яффо, был арестован в апреле после попытки ножевого теракта в Иерусалиме, но был отпущен на свободу, о чем сообщили в полиции.



Согласно информации, мужчина родом из Шхема. Полиция утверждает, что у него не было разрешения на въезд в Израиль.



Как сообщает 12 канал, полиция выясняет, планировал ли он теракт, или оружие предназначалось для продажи на черном рынке для использования преступниками.



