



В Тель-Авиве полиция разогнала “странный” пикет: видео

В то время, когда десятки людей находятся в плену, счет раненых идет на тысячи, а данные об убитых продолжают поступать, в Израиле находятся противники ответной военной операции ЦАХАЛ.



В Израиле есть свои долбоебы. Эти решили протестовать против операции ЦАХАЛ в Газе. Место выбрали прямо в Тель Авиве pic.twitter.com/B0foH4SHMo — Oles Filonenko 🤷🏼‍♂️ (@taxfreelt) October 9, 2023

Сегодня утром в Тель-Авиве полиция разогнала весьма малочисленный пикет с плакатами.