Полиция опубликовала имена еще четырех погибших офицеров полиции
Новости » Арабо-израильский конфликт
В Тель-Авиве полиция разогнала “странный” пикет: видео
10.10.2023 09:26 Катя Шульц

В Тель-Авиве полиция разогнала “странный” пикет: видео

В то время, когда десятки людей находятся в плену, счет раненых идет на тысячи, а данные об убитых продолжают поступать, в Израиле находятся противники ответной военной операции ЦАХАЛ.


Сегодня утром в Тель-Авиве полиция разогнала весьма малочисленный пикет с плакатами.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы