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В Тель-Авиве не видят необходимости в открытии бомбоубежищ
09.05.2023 12:07 Алина Груднева

В Тель-Авиве не видят необходимости в открытии бомбоубежищ

Муниципалитет Тель-Авива не видит необходимости в открытии бомбоубежищ, несмотря на напряженность в сфере безопасности и операцией "Щит и стрела".

"Муниципалитет Тель-Авива действует в соответствии с инструкциями Службы тыла. В настоящее время нет указаний открывать убежища", - сказано в заявлении.

Уточняется, что бомбоубежища будут открыты, если сработает сирена ракетной тревоги или если будут изменения в инструкциях от Службы тыла.

"Муниципалитет призывает жителей быть бдительными. Обо всех изменениях в правилах мы будем сообщать на всех муниципальных платформах", - добавили власти города.

 

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