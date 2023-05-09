



В Тель-Авиве не видят необходимости в открытии бомбоубежищ

Муниципалитет Тель-Авива не видит необходимости в открытии бомбоубежищ, несмотря на напряженность в сфере безопасности и операцией "Щит и стрела".



"Муниципалитет Тель-Авива действует в соответствии с инструкциями Службы тыла. В настоящее время нет указаний открывать убежища", - сказано в заявлении.



Уточняется, что бомбоубежища будут открыты, если сработает сирена ракетной тревоги или если будут изменения в инструкциях от Службы тыла.



"Муниципалитет призывает жителей быть бдительными. Обо всех изменениях в правилах мы будем сообщать на всех муниципальных платформах", - добавили власти города.



