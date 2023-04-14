



В Тегеране с лозунгами “Смерть Израилю” тысячи людей маршируют в День Аль-Кудс

Десятки тысяч иранцев, скандировавших “Смерть Америке” и “Смерть Израилю”, прошли маршем в столице Ирана в пятницу, чтобы отметить День Аль-Кудс, ежегодную демонстрацию поддержки палестинцев. На плакатах, поднятых демонстрантами, написано: “Уничтожение Израиля близко” и “Палестина – ось единства мусульманского мира”.



После Исламской революции в Иране в 1979 году митинги, посвященные Дню Аль-Кудс, обычно проводились в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан.



На митинге присутствовали высокопоставленные иранские официальные лица, в том числе президент Ибрагим Раиси. Спикер парламента Мохаммад Калибаф заявил демонстрантам, что Израиль является “корнем проблем” в регионе и что “планам Израиля мешают палестинцы”.



“Палестинцы активно противостоят израильской агрессии от Газы до центра Тель-Авива”, – добавил он, намекая на всплеск насилия в израильско-палестинском конфликте с начала года.



Демонстранты в пятницу собрались с 10 разных направлений к кампусу Тегеранского университета, где церемония завершилась пятничной полуденной молитвой.



Государственное телевидение показало кадры таких митингов и в других городах Ирана. Многие несли палестинские флаги и знамя поддерживаемой Ираном “Хизбаллы” в Ливане. Демонстранты в некоторых местах подожгли американский и израильский флаги, а также куклу, похожую на премьер-министра Биньямина Нетаниягу.