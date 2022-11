В связи со взрывами, которые произошли сегодня утром в Иерусалиме, были задержаны трое палестинцев.



Об этом сообщает i24News.



Напомним, что в результате двойного теракта погиб один человек. Еще по меньшей мере 18 человек были ранены.





NEW: 3 Palestinian suspects arrested in connection to the terror attacks in Jerusalem this morning pic.twitter.com/cFF4jEVFmw