



В столкновениях у гробницы патриарха Йосефа убит террорист



Ночью 17 мая много евреев пришли к гробнице патриарха Йосефа в Шхеме. Перед сотнями верующих собрались сотни арабов и начали беспорядки, бросая камни, бутылки с зажигательной смесью, бутылки с краской и даже боевое оружие в граждан и охранявших их солдат.



مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال إقتحامهم قبر يوسف في نابلس. pic.twitter.com/l629DGjJNp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 16, 2023

В результате перестрелки по меньшей мере один террорист был убит выстрелом в голову, а несколько других получили ранения, все они были доставлены в больницы Шхема.ЦАХАЛ заявил: "В течение ночи силы ЦАХАЛа обеспечили согласованный вход верующих в комплекс гробницы Йосефа в городе Шхем. Во время операции подозреваемые бросали камни, взрывчатку и бутылки с горючей смесью. Бойцы открыли огонь по нескольким вооруженным людям, которые открыли по ним огонь. Было зафиксировано одно попадание. Вооруженные террористы были арестованы, а конфискованное оружие передано на дальнейшее содержание силам безопасности, потерь среди наших сил нет."