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В столкновениях у гробницы патриарха Йосефа убит террорист
17.05.2023 08:42 Аркадий Бочаровский

В столкновениях у гробницы патриарха Йосефа убит террорист


Ночью 17 мая много евреев пришли к гробнице патриарха Йосефа в Шхеме. Перед сотнями верующих собрались сотни арабов и начали беспорядки, бросая камни, бутылки с зажигательной смесью, бутылки с краской и даже боевое оружие в граждан и охранявших их солдат.
 



В результате перестрелки по меньшей мере один террорист был убит выстрелом в голову, а несколько других получили ранения, все они были доставлены в больницы Шхема.

ЦАХАЛ заявил: "В течение ночи силы ЦАХАЛа обеспечили согласованный вход верующих в комплекс гробницы Йосефа в городе Шхем. Во время операции подозреваемые бросали камни, взрывчатку и бутылки с горючей смесью. Бойцы открыли огонь по нескольким вооруженным людям, которые открыли по ним огонь. Было зафиксировано одно попадание. Вооруженные террористы были арестованы, а конфискованное оружие передано на дальнейшее содержание силам безопасности, потерь среди наших сил нет."

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