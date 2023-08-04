



В столкновениях с ЦАХАЛом в лагере беженцев убит палестинец

Палестинские СМИ сообщили, что 18-летний палестинец был застрелен израильскими войсками во время рейда в лагере беженцев Нур-Шамс, в пятницу утром.



Согласно информации Wafa, 18-летний Махмуд Абу Саан был смертельно ранен в голову во время ожесточенных столкновений в лагере.



Местное крыло палестинской террористической группировки Исламский джихад заявило, что его члены открыли огонь по израильским силам и взорвали несколько взрывных устройств против армейских транспортных средств.



Так называемый батальон “Тулкарем” заявил, что оплакивал смерть Абу Саана, назвав его “героическим мучеником”, но не назвал его своим членом.



В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что силы открыли ответный огонь по палестинским боевикам, которые начали стрельбу и бросили взрывчатку, а также по другим участникам беспорядков, бросавшим камни.



На прошлой неделе ЦАХАЛ провел крупный рейд в Нур-Шамсе , в ходе которого войска обезвредили взрывные устройства, заложенные вдоль дорог, чтобы обеспечить возможность будущих рейдов.



#شاهد مقاومون محمولون على الأكتاف بعد فشل جيش الاحتلال في اعتقال أو اغتيال مطاردين، خلال اقتحام مخيم طولكرم فجر اليوم.#جيش_فلسطين_الالكتروني pic.twitter.com/bIiRBUJHTZ — حنظلة (@nl2320193854196) August 4, 2023