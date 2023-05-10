



В столкновениях с ЦАХАЛем близ Дженина убиты два террориста

На фоне ликвидации высокопоставленных лидеров Исламского Джихада в Газе и подготовки к возможным ответным действиям из Газы, сегодня ночью (в среду) произошли столкновения между силами ЦАХАЛа и палестинскими боевиками в деревне Кабатия к югу от Дженина. Портал walla сообщает о том, что в столкновениях убиты три боевика.



مصادر محلية:" اندلاع مواجهات عنيفة بترقوميا غرب الخليل". pic.twitter.com/KL8wspvIxD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2023

Силы ЦАХАЛа действовали там с целью ареста разыскиваемых лиц. В одном случае солдаты бригады десантников обнаружили подозрительный автомобиль, из которого вооруженные люди открыли по ним огонь. Бойцы открыли ответную стрельбу и убили двух террористов. В автомобиле были обнаружены пистолет и винтовка М16. По сообщениям палестинцев, силы ЦАХАЛ забрали с собой одно из тел террористов, убитых в ходе сегодняшней операции.Также столкновения произошли в Осрин и Дума. Арестованы несколько террористовДеятельность ЦАХАЛа в Иудее и Самарии проходит на фоне начала операции "Щит и стрела" и готовности к ответным действиям со стороны "Исламского джихада". Ночь прошла относительно спокойно, никаких запусков из Газы или других необычных событий в окрестностях зафиксировано не было.