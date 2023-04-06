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В Старом Городе на еврея напали с арматурой
06.04.2023 21:51 Алина Груднева

В Старом Городе на еврея напали с арматурой

В конце Седера в Старом Городе 67-летний еврей подвергся нападению.

Мужчину атаковали с арматурой возле его дома.

Жителя Иерусалима ударили по лицу, но он успел вытащить оружие и защититься. Прибывшие на место нападения медики оказали пострадавшему первую помощь, остановив кровотечение.

Вокруг нападавшего стояли десятки арабов, которые подначивали его совершить нападение.

По данным "Аруц Шева", после инцидента, к удивлению членов семьи, полиция задержала пострадавшего за применение оружия.
 

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