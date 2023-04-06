



В Старом Городе на еврея напали с арматурой

В конце Седера в Старом Городе 67-летний еврей подвергся нападению.



Мужчину атаковали с арматурой возле его дома.



Жителя Иерусалима ударили по лицу, но он успел вытащить оружие и защититься. Прибывшие на место нападения медики оказали пострадавшему первую помощь, остановив кровотечение.



Вокруг нападавшего стояли десятки арабов, которые подначивали его совершить нападение.



По данным "Аруц Шева", после инцидента, к удивлению членов семьи, полиция задержала пострадавшего за применение оружия.

