



В США обвиняют Израиль в бомбардировках Газы

По меньшей мере 1000 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) подписали письмо, призывающее к немедленному прекращению огня в Газе, сообщает Al Jazeera. Письмо начало распространяться на прошлой неделе.



Часть письма гласит:



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"Хотя мы ценим и признаем усилия USAID по призыву к срочному гуманитарному реагированию в Газе и понимаем, что Агентство неустанно работает над тем, чтобы это произошло, мы должны помнить, что усилия по оказанию гуманитарной помощи и жизненно важной помощи в значительной степени теряют смысл в условиях эскалации и неизбирательных бомбардировок Израиля".

