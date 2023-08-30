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В школе в Восточном Иерусалиме произошла стрельба
30.08.2023 15:21 Алина Груднева

В школе в Восточном Иерусалиме произошла стрельба

В ночь на 30 августа в Восточном Иерусалиме в школе, перешедшей на израильскую образовательную программу, прозвучали звуки выстрелов.

Об этом сообщает общественный телеканал "КАН-11".

Члены террористической организации "Бригады мучеников Аль-Аксы" оставили послание на стенах учебного заведения: "Мы не позволим начать учебный год".

В результате стрельбы в здании было выбито несколько окон. Обошлось без пострадавших.
 

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