В школе в Восточном Иерусалиме произошла стрельба
В ночь на 30 августа в Восточном Иерусалиме в школе, перешедшей на израильскую образовательную программу, прозвучали звуки выстрелов.
Об этом сообщает общественный телеканал "КАН-11".
Члены террористической организации "Бригады мучеников Аль-Аксы" оставили послание на стенах учебного заведения: "Мы не позволим начать учебный год".
В результате стрельбы в здании было выбито несколько окон. Обошлось без пострадавших.
"לא ניתן ששנת הלימודים תיפתח": ירי לעבר בית ספר במזרח ירושלים שעתיד להיפתח על ידי העירייה והחליט להחליף את תוכנית החינוך הפלסטינית בישראלית, שב"כ וצה"ל מעורבים בחקירה | פרסום ראשון של @HGoldich >>> https://t.co/Br6jrooHLO pic.twitter.com/oswc5FiuJC— כאן חדשות (@kann_news) August 30, 2023