



В школе в Восточном Иерусалиме произошла стрельба

В ночь на 30 августа в Восточном Иерусалиме в школе, перешедшей на израильскую образовательную программу, прозвучали звуки выстрелов.



Об этом сообщает общественный телеканал "КАН-11".



Члены террористической организации "Бригады мучеников Аль-Аксы" оставили послание на стенах учебного заведения: "Мы не позволим начать учебный год".



В результате стрельбы в здании было выбито несколько окон. Обошлось без пострадавших.

