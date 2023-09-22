



В Шхеме задержан террорист, причастный к обстрелам

В Шхеме задержан разыскиваемый террорист, причастный к нападениям на израильтян.



Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.



Террориста задержали утром, 22 сентября. Им оказался житель Шхема Халед Адель аль-Ваххаб Табил 1994 года рождения.



По данным ЦАХАЛа, этот человек причастен к обстрелам и другим нарушениям в сфере безопасности в последние месяцы. Задержание проводили бойцы ЯМАМа.



В ходе операции бойцы подверглись нападениям. В них бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства. В ответ были применены средства для разгона беспорядков. Среди израильтян никто не пострадал.