



В Шхеме схвачен член "Львиного логова"

Армия обороны Израиля поделилась подробностями о ночной перестрелке в террористами в Шхеме.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, это случилось во время операции по задержанию боевика "Львиного логова".



Операцию проводили ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК. 19-летний террорист по имени Ахмад Масри помогал лидеру "Львиного логова" Ибрагиму ан-Набулси, который был убит несколько месяцев назад в ходе столкновений с ЦАХАЛом.



Уточняется, что задержанный принимал участие в недавней террористической деятельности. В ходе обысков у него были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.



לוחמי הימ"מ, שב"כ וסיירת גולני עצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי מבוקש בפעילות טרור בעיר שכם שבחטיבה המרחבית שומרון>>> pic.twitter.com/ktxzx4BkNp — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 30, 2022

Во время операции израильские силы подверглись нападению. В них бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ по террористам был открыт огонь. Есть раненые. Пострадавших среди израильских военных нет. Задержанного террориста передали ШАБАКу для дальнейшего расследования."Силы безопасности продолжат действовать решительно перед лицом любой угрозы в отношении граждан Государства Израиль и солдат ЦАХАЛа", – сказано в заявлении.