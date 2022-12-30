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В Шхеме схвачен член "Львиного логова" | Фото: ЦАХАЛ
30.12.2022 11:55 Алина Груднева

В Шхеме схвачен член "Львиного логова"

Армия обороны Израиля поделилась подробностями о ночной перестрелке в террористами в Шхеме.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, это случилось во время операции по задержанию боевика "Львиного логова".

Операцию проводили ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК. 19-летний террорист по имени Ахмад Масри помогал лидеру "Львиного логова" Ибрагиму ан-Набулси, который был убит несколько месяцев назад в ходе столкновений с ЦАХАЛом.

Уточняется, что задержанный принимал участие в недавней террористической деятельности. В ходе обысков у него были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.
 


Во время операции израильские силы подверглись нападению. В них бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ по террористам был открыт огонь. Есть раненые. Пострадавших среди израильских военных нет. Задержанного террориста передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.

"Силы безопасности продолжат действовать решительно перед лицом любой угрозы в отношении граждан Государства Израиль и солдат ЦАХАЛа", – сказано в заявлении.

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