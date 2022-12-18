



В Шхеме обеспокоены: подростки участвуют в столкновениях с ЦАХАЛом

Жители Шхема возмущены и обеспокоены тем, что террористические группировки привлекают несовершеннолетних к участию в столкновениях с ЦАХАЛом.



Террористические группы десятилетиями вербуют подростков в свои ряды, отмечает Jerusalem Post. Однако, в последние недели некоторые жители Шхема подвергли вооруженные группировки критике за то, что они позволили мальчикам в возрасте 15-17 лет участвовать в столкновениях с ЦАХАЛом.



Жители также раскритиковали группировки за то, что они использовали мальчиков для изготовления взрывных устройств и наблюдения за передвижением войск ЦАХАЛа.



"Мы тесно сотрудничаем с семьями и палестинскими службами безопасности, чтобы решить эту проблему", - заявил директор школы в Шхеме.



Jerusalem Post отмечает, что подростки бросают школу, чтобы присоединиться к террористам. 15-летний Насер рассказал, что он "работает" на батальон "Балата". Он и один из его друзей, 16-летний Мухаммед, участвовали в изготовлении самодельных взрывных устройств.



"Моим образцом для подражания является Ибрагим аль-Набульси. Я хочу быть мучеником, как Ибрагим", - заявил несовершеннолетний.