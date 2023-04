В Шхеме найден автомобиль, который использовался в теракте в долине реки Иордан

Согласно сообщениям, распространяемым в социальных сетях, автомобиль, который, по-видимому, использовался палестинскими террористами, убившими израильских сестер Майю и Рину Ди в долине реки Иордан в пятницу, был обнаружен силами безопасности Палестинской автономии в Шхеме.



Местные жители утверждают, что Volkswagen Passat с израильскими номерными знаками был найден в городе через два дня после теракта.

По непроверенным данным, машину забрали сотрудники ПА для досмотра.



На изображениях видно, что номерные знаки соответствуют автомобилю, замеченному на видео с камеры наблюдения вскоре после нападения. Террористы, совершившие теракт, до сих пор на свободе.

