



В сети распространили видеоинструкции, как убивать израильтян

В сети распространяют обучающие террористов видеоролики о том, как убивать израильтян при помощи ножа или огнестрельного оружия.



Об этом сообщает Jewish Chronicle.



Уточняется, что видеоролики инструктируют потенциальных террористов не использовать кухонные или тупые ножи. Также там показываются разные части тела для "эффективности ударов для убийства".



В других видео демонстрируют, как правильно убивать при перестрелке. Там даются инструкции, как лучше организовать атаку, распределяя роли между террористами.



Эти видео используются для вербовки террористов для совершения терактов в Израиле. ШАБАК обнаружил несколько таких платформ. В некоторых случаях люди знают, для чего их вербуют, а в других их просят доставить оружие и деньги, не поясняя, для чего именно. Эта стратегия объясняет, как ряд последних террористических атак была совершена подростками.