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В Сдероте в детском бассейне нашли кусок ракеты
05.07.2023 16:12 Алина Груднева

В Сдероте в детском бассейне нашли кусок ракеты

В среду, 5 июля, в Сдероте в детском бассейне во дворе дома обнаружили осколок от ракеты.

Об этом в комментарии "Кан" сообщил местный житель.

"Мы услышали сирену ракетной тревоги в 1:30, а потом я услышал два громких удара. Моя жена сказала, что это было рядом. Поскольку она и правда параноик, я сказал ей, что все в порядке, а потом дети проснулись и заплакали", - вспомнил он.

По словам жителя Сдерота, он увидел кусок ракеты, попавший в его дом, и много камней.

"Я бы хотел уехать из города, но моя жена не хочет", — добавил он.

 

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