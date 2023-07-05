



В Сдероте в детском бассейне нашли кусок ракеты

В среду, 5 июля, в Сдероте в детском бассейне во дворе дома обнаружили осколок от ракеты.



Об этом в комментарии "Кан" сообщил местный житель.



"Мы услышали сирену ракетной тревоги в 1:30, а потом я услышал два громких удара. Моя жена сказала, что это было рядом. Поскольку она и правда параноик, я сказал ей, что все в порядке, а потом дети проснулись и заплакали", - вспомнил он.



По словам жителя Сдерота, он увидел кусок ракеты, попавший в его дом, и много камней.



"Я бы хотел уехать из города, но моя жена не хочет", — добавил он.



