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В Сдероте граждан призывают прийти и получить оружие
11.10.2023 09:02 Катя Шульц

В Сдероте граждан призывают прийти и получить оружие

Получить лицензию на частное огнестрельное оружие может каждый житель Сдерота, на основании директивы о том, что это город со специальными полномочиями.

Утверждение будет зависеть от подачи документов на веб-сайте для лицензирования огнестрельного оружия.

Важно отметить, что заявитель не должен иметь судимости или психиатрического прошлого, кроме того следует предоставить прописку  и удостоверение о прохождении воинской или альтернативной (национальной) службе. Военное удостоверение не требуется.

Любой гражданин, проживающий в Сдероте, может получить лицензию на огнестрельное оружие при соблюдении указанных выше реквизитов.
 

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