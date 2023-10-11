



В Сдероте граждан призывают прийти и получить оружие

Получить лицензию на частное огнестрельное оружие может каждый житель Сдерота, на основании директивы о том, что это город со специальными полномочиями.



Утверждение будет зависеть от подачи документов на веб-сайте для лицензирования огнестрельного оружия.



Важно отметить, что заявитель не должен иметь судимости или психиатрического прошлого, кроме того следует предоставить прописку и удостоверение о прохождении воинской или альтернативной (национальной) службе. Военное удостоверение не требуется.



Любой гражданин, проживающий в Сдероте, может получить лицензию на огнестрельное оружие при соблюдении указанных выше реквизитов.

