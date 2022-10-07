



В Самарии убиты двое палестинских подростков

7 октября в ходе беспорядков в Самарии были убиты двое палестинских подростков.



ЦАХАЛ сообщил о гибели 14-летнего Эделя Дауда, который был застрелен военными возле Калькилии. Бойцы ЦАХАЛа открыли огонь по подростку после того, как он бросил в сторону военных бутылку с зажигательной смесью.



Вскоре после этого к северу от Рамаллы произошли беспорядки, в ходе которых был застрелен 18-летний Хеди Лададуа.



Сообщается, что подросток вместе с еще десятком человек забрасывали солдат камнями и жгли покрышки. ЦАХАЛ ранил Лададуа, который был главным зачинщиком беспорядков. Затем бойцы оказали раненому первую помощь и на носилках отнесли его к шоссе, где его должны были забрать палестинские медики, однако эвакуации помешали родственники пострадавшего.



Они набросились на военных, пытаясь отнять оружие. Из-за того, что эвакуация заняла много времени, 18-летнего парня доставили в больницу уже мертвым.