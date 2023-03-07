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В Самарии прозвучала тревога: что известно
07.03.2023 18:24 Алина Груднева

В Самарии прозвучала тревога: что известно

После рейда ЦАХАЛа в Дженине в поселени Имануель в Самарии прозвучала тревога.

Служба тыла призывала жителей оставаться в домах, заперев окна и двери.

В СМИ озвучили предположение в том, что тревога сработала из-за подозрения в попытке проникновения террористов.

Позже сигнал тревоги был прекращен. Чем конкретно было вызвано оповещение, выясняется.
 

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