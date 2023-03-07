В Самарии прозвучала тревога: что известно
После рейда ЦАХАЛа в Дженине в поселени Имануель в Самарии прозвучала тревога.
Служба тыла призывала жителей оставаться в домах, заперев окна и двери.
В СМИ озвучили предположение в том, что тревога сработала из-за подозрения в попытке проникновения террористов.
Позже сигнал тревоги был прекращен. Чем конкретно было вызвано оповещение, выясняется.
🚨Red Alert in #Israel🚨#צבע_אדום— Aleph א (@no_itsmyturn) March 7, 2023
18:01 Local / 1601Z
Terrorist Infiltration at Immanuel pic.twitter.com/BZCf7GdpnY