



В Самарии прозвучала тревога: что известно

После рейда ЦАХАЛа в Дженине в поселени Имануель в Самарии прозвучала тревога.



Служба тыла призывала жителей оставаться в домах, заперев окна и двери.



В СМИ озвучили предположение в том, что тревога сработала из-за подозрения в попытке проникновения террористов.



Позже сигнал тревоги был прекращен. Чем конкретно было вызвано оповещение, выясняется.

