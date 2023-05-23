



В Самарии палестинец напал на израильского водителя

В Самарии недалеко от поселения Долев палестинец атаковал израильского водителя.



По данным Israel Hayom, подозреваемый угнал машину в районе деревни Дейр-Ивзия.



Уточняется, что водителя жестоко избили и вышвырнули из его же собственного транспортного средства.



Вызванные на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь. По предварительным данным, его травмы не несут угрозы его жизни.



Подозреваемый угонщик находится в розыске. Пострадавший доставлен в больницу.



