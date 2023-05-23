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В Самарии палестинец напал на израильского водителя
23.05.2023 19:20 Алина Груднева

В Самарии палестинец напал на израильского водителя

В Самарии недалеко от поселения Долев палестинец атаковал израильского водителя.

По данным Israel Hayom, подозреваемый угнал машину в районе деревни Дейр-Ивзия.

Уточняется, что водителя жестоко избили и вышвырнули из его же собственного транспортного средства.

Вызванные на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь. По предварительным данным, его травмы не несут угрозы его жизни.

Подозреваемый угонщик находится в розыске. Пострадавший доставлен в больницу.

 

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