Новости » Арабо-израильский конфликт
В руках ХАМАСа - 21 заложник из Аргентины
26.10.2023 12:40 Алина Груднева

В руках ХАМАСа - 21 заложник из Аргентины

В Буэнос-Айресе подтвердили, что террористическая организация ХАМАС удерживает 21 гражданина Аргентины в заложниках.

На сегодняшний день, 26 октября, известно о девяти погибших в Израиле аргентинцах.

Среди заложников находится племянник аргентинского певца и автора песен Леона Джеко, получившего известность благодаря своему хиту "Sólo le pido a Dios", выпущенному во время конфликта в Южной Атлантике в 1982 году.

"Все кончено, я вас всех очень люблю", — сказал племянник артиста в сообщении своему отцу перед тем, как его схватили террористы.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы