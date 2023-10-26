



В руках ХАМАСа - 21 заложник из Аргентины

В Буэнос-Айресе подтвердили, что террористическая организация ХАМАС удерживает 21 гражданина Аргентины в заложниках.



На сегодняшний день, 26 октября, известно о девяти погибших в Израиле аргентинцах.



Среди заложников находится племянник аргентинского певца и автора песен Леона Джеко, получившего известность благодаря своему хиту "Sólo le pido a Dios", выпущенному во время конфликта в Южной Атлантике в 1982 году.



"Все кончено, я вас всех очень люблю", — сказал племянник артиста в сообщении своему отцу перед тем, как его схватили террористы.