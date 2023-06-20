



В результате теракта в поселении Эли погибли 4 человека

По словам медиков, в результате стрельбы возле поселения Эли на Западном берегу погибли четыре человека.



По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", на месте нападения на АЗС была оказана помощь восьми людям.



MАDA сообщает, что четверо были объявлены мертвыми на месте происшествия, еще четверо доставлены в больницы в Израиле.



Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое, двоих – средней тяжести, четвертого – удовлетворительное, сообщает MАDA.