



В результате теракта в Кедумиме погиб солдат ЦАХАЛа

Силы обороны Израиля объявляют, что старший сержант Шило Йосеф Амир из бригады “Гивати” — человек, убитый в результате обстрела возле поселения Кедумим в Самарии сегодня.



ЦАХАЛ сообщает, что 22-летний Амир из северного города Мейрав был смертельно ранен палестинским боевиком.



Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ХАМАС.



Военные запретили публикацию о том, что во время нападения погиб солдат, пока его семья не была уведомлена.

