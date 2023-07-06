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В результате теракта в Кедумиме погиб солдат ЦАХАЛа
06.07.2023 21:48 Ирина Демьянова

В результате теракта в Кедумиме погиб солдат ЦАХАЛа

Силы обороны Израиля объявляют, что старший сержант Шило Йосеф Амир из бригады “Гивати” — человек, убитый в результате обстрела возле поселения Кедумим в Самарии сегодня.

ЦАХАЛ сообщает, что 22-летний Амир из северного города Мейрав был смертельно ранен палестинским боевиком. 

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ХАМАС.

Военные запретили публикацию о том, что во время нападения погиб солдат, пока его семья не была уведомлена.
 

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