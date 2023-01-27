



В результате теракта в Иерусалиме убиты семь человек

По сообщению Jerusalem Post, в результате расстрела верующих у синагоги в Неве Яков убиты семь человек. Всего пострадали 12 человек.



Также в прессе появилась ошибочная информация о 8-ми жертвах, но оказалось, что восьмой убитый - террорист, совершивший нападение.



Неве-Яков - самый северный квартал в Иерусалиме, рядом с А-Рам, где в последние часы происходили массовые беспорядки.



Сначала директор MADA Эли Бин сообщил, что в результате инцидента со стрельбой возле синагоги в районе Неве Яаков в Иерусалиме шесть человек получили ранения.



Бин сказал: "Несколько минут назад поступило сообщение о перестрелке возле синагоги в Иерусалиме. Медики находятся на месте происшествия. Согласно сообщению с места происшествия, есть по меньшей мере шесть раненых, трое из них в тяжелом состоянии и в крайне тяжелом состоянии. Возможно, что речь идет о нескольких атаках. Первоначальная оценка - теракт".



По сообщениям нескольких источников террорист нейтрализован.



Силы безопасности прочесывают местность в поисках террористов и их пособников.



Неве-Яков - самый северный квартал в Иерусалиме, рядом с А-Рам, где в последние часы происходили массовые беспорядки.



В воздух подняты вертолеты полиции.



По данным канала КАН, полицейские силы были выдвинуты к палестинским кварталам а-Рам и Бейт-Ханина, недалеко от синагоги в Неве-Яаков. Террорист, по всей видимости, житель Израиля, расстрелял людей у синагоги.



Полиция предполагает, что кроме террориста, ликвидированного у синагоги в Неве-Яаков, в атаке участвовали несколько человек, которые бежали в палестинские кварталы.



Начальник полиции Коби Шабтай заявил: "Это серьезное и сложное нападение с большим количеством жертв. В настоящее время мы проводим обыски в этом районе, чтобы исключить возможность того, что в нем участвуют другие люди".



На теракт отреагировал лидер оппозиции Яир Лапид, заявивший, что с террористами "нужно поступить жестко".