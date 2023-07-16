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В результате теракта на перекрестке Ткоа тяжело ранен медик-волонтер
16.07.2023 12:12 Аркадий Бочаровский

В результате теракта на перекрестке Ткоа тяжело ранен медик-волонтер


Эльрай Капах, 35-летний житель Нокдим, водитель автомобиля, который был обстрелян палестинскими террористами возле перекрестка Ткоа, получил тяжелые ранения. 

Эльрай был доставлен в иерусалимскую больницу Шаарей Цедек, где ему оказывается медицинская помощь. Две дочери Капаха, 9 и 14 лет, получили легкие осколочные ранения.

Эльрай - волонтер организации Хацала.

Его тесть и теща, Дов и Рахель Коль, были убиты 18 лет назад в результате обстрела их автомобиля в районе Кмсуфим в Гуш-Катиф.

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