



В результате теракта на перекрестке Ткоа тяжело ранен медик-волонтер



Эльрай Капах, 35-летний житель Нокдим, водитель автомобиля, который был обстрелян палестинскими террористами возле перекрестка Ткоа, получил тяжелые ранения.



Эльрай был доставлен в иерусалимскую больницу Шаарей Цедек, где ему оказывается медицинская помощь. Две дочери Капаха, 9 и 14 лет, получили легкие осколочные ранения.



Эльрай - волонтер организации Хацала.



Его тесть и теща, Дов и Рахель Коль, были убиты 18 лет назад в результате обстрела их автомобиля в районе Кмсуфим в Гуш-Катиф.