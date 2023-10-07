



В результате ракетных обстрелов в центре Израиля ранены 12 человек

По меньшей мере 12 израильтян получили ранения различной степени тяжести в субботу вечером, 7 октября,когда ХАМАС выпустил несколько залпов ракет по центральному региону Израиля, прямые попадания были зафиксированы в Тель-Авиве, Бат-Яме и Гиватаиме.



Около 8 часов вечера ХАМАС заявил, что выпустил 150 ракет из Газы по Тель-Авиву.



По данным службы экстренного реагирования “Маген Давид Адом”, двое 28-летних жителей Ришон-ле-Циона были эвакуированы в медицинский центр “Шамир” в Беэр-Яакове с серьезными травмами.



Вблизи Явне и побережья Средиземного моря 73-летняя женщина получила тяжелые травмы, а 77-летний мужчина был найден в состоянии средней степени тяжести. Оба были доставлены в медицинский центр "Ассута" в Тель-Авиве, сообщает MDA.



В соседнем Бат-Яме 24-летний мужчина получил ранение средней степени тяжести и был эвакуирован в медицинский центр “Вольфсон” в Холоне. Вскоре после этого в центре Израиля произошел второй обстрел, в результате которого четыре человека были ранены в Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе и Бат-Яме.



В Тель-Авиве серьезно пострадала 34-летняя женщина. В Бат-Яме 70-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 40-летний мужчина числится в легком состоянии. По данным организации, парамедики MDA также оказали помощь мужчине с легкими травмами в Ришон-ле-Ционе.

