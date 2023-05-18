



В результате операции в Газе было повреждено кладбище, начато расследование

В ходе операции “Щит и стрела” нанесен значительный ущерб гражданскому кладбищу в северной части Газы. ЦАХАЛ начал расследование инцидента.



Атака, в ходе которой это произошло, была проведена в последний день операции “Щит и стрела”. Военные подтвердили, что атакованная квартира, служившая оперативной базой для одного из боевиков “Исламского джихада”находилась в непосредственной близости от кладбища, которому был причинен ущерб.



Представитель ЦАХАЛа заявил в ответ, что военные делают все возможное при планировании своих атак, чтобы свести к минимуму ущерб, причиняемый гражданскому имуществу.

