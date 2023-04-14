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В результате ночных рейдов задержаны 5 разыскиваемых террористов
14.04.2023 10:54 Наталья Богинская

В результате ночных рейдов задержаны 5 разыскиваемых террористов

Прошлой ночью в ходе ночных рейдов ЦАХАЛ задержал пятерых разыскиваемых террористов.

В селе Абу-Дис задержаны двое разыскиваемых. Во время рейда участники беспорядков бросали в солдат камни и взрывчатку, которые приняли ответные меры. Военный автомобиль получил незначительные повреждения.

В селе Лата задержан еще один разыскиваемый террорист. Во время рейда возникла перестрелка и в солдат была брошена бомба. Кроме того, в самарском городе Кфар-Кобар задержаны двое разыскиваемых.

Подозреваемых доставили на допрос. Потерь среди сил ЦАХАЛа нет.

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