



В результате ночных рейдов задержаны 5 разыскиваемых террористов

Прошлой ночью в ходе ночных рейдов ЦАХАЛ задержал пятерых разыскиваемых террористов.



В селе Абу-Дис задержаны двое разыскиваемых. Во время рейда участники беспорядков бросали в солдат камни и взрывчатку, которые приняли ответные меры. Военный автомобиль получил незначительные повреждения.



В селе Лата задержан еще один разыскиваемый террорист. Во время рейда возникла перестрелка и в солдат была брошена бомба. Кроме того, в самарском городе Кфар-Кобар задержаны двое разыскиваемых.



Подозреваемых доставили на допрос. Потерь среди сил ЦАХАЛа нет.