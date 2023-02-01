



В Рамалле недовольны результатами визита Блинкена

Палестинцы оказались недовольны результатами визита госсекретаря США Энтони Блинкена в ПА.



Как сообщает Media Line, палестинцы говорят, что визит Блинкена не помог решить настоящие проблемы.



"То, что мы видели и слышали, - это дежавю. Мы уже столько раз слышали об этом. Понятно, что американская администрация мало что может сделать, пока она так предвзято относится к израильской стороне и так слаба в своих шагах. Я не думаю, что это могло бы сыграть конструктивную роль в этом регионе", - заявил Мустафа Баргути, член Исполнительного комитета ООП.



Баргути продолжил: "Решение о двух государствах либо мертво, либо вот-вот умрет в основном из-за деятельности Израиля по созданию поселений. Если бы эта администрация серьезно относилась к решению о создании двух государств, она бы заявила, что введет санкции против Израиля, если он немедленно не прекратит деятельность по созданию поселений. Особенно в присутствии этого самого расистского, самого экстремистского фашистского правительства в Израиле".



Кроме этого, десятки палестинцев собрались, чтобы выступить против визита Блинкена.



"Мы стоим здесь, чтобы сказать Блинкену, чтобы он прекратил эту предвзятую поддержку Израиля, которая была безоговорочной на протяжении многих лет. Мы пытаемся сказать ему, что вы игнорируете право палестинского народа на выживание, на свою страну, на свою свободу", - заявила жительница Рамаллы Джамиля Абед.